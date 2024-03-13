Türkiye'nin Azerbaycan ve Gazze'ye verdiği destek rahatsız etti... ABD'li dergiden skandal analiz

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Türkiye'nin uluslararası arenada attığı adımlar sonrası ABD'den skandal bir analiz geldi.

Skandalın adresi daha önce de benzer provokatif yazılara yer veren Washington Examiner oldu.

ABD'de yayın yapan haftalık dergi, internet sayfasında yayınladığı yazıda bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.

ABD'li dergi 'Türkiye Batı'nın dostu değil' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Türkiye'ye yönelik provokatif önerileri ve açıklamaları ile pek çok defa gündeme gelen dergi yayınladığı yazıda şu ifadeye yer verdi;

'Türkiye, çevresindeki diğer dostlarımıza yönelik açık düşmanlığı nedeniyle artık Batı'nın desteğine layık olmadığını son yıllarda defalarca kanıtlamıştır.'

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Türkiye'nin Azerbaycan ile olan ilişkisinden de açıkça rahatsız olan ABD'li dergi 'Batı, Ermenistan'ın Azerbaycan petrolünü satın alabilmek için yaptığı çaresiz çağrıları büyük ölçüde görmezden geldi. Bu nedenle ya Ermenistan yeniden şiddetli bir işgale maruz kalacak ya da Batı'nın ihmali nedeniyle İran'dan destek isteyip Batı'ya düşman olacak' iddiasında bulundu.

'NATO müttefiki dostlarımız bile Türkiye'nin şiddet içeren tehditlerine karşı güvende değil' diyen Washington Examiner, Yunanistan'ın da tehdit altında olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin izlediği bağımsız dış politika da derginin rahatsız olduğu konular arasındaki yerini aldı.

Türkiye'nin bu konumu sayesinde tahıl anlaşmasının imzalanmasında başrolü oynadığını görmezden gelen dergi 'Batı'ya daha da zarar veren ise Türkiye'nin Rusya ile nispeten sıcak ilişkileridir' dedi.

Washington Examiner yazının devamında şu ifadelere yer verdi;

'NATO Ukrayna üzerinden Rusya ile vekalet savaşı yürütürken, Türkiye ülkeyle normal ilişkilerini sürdürüyor. Şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i burada ağırladı. Türkiye, NATO'nun katı yaptırımlarına rağmen Rusya'dan ham petrol almaya devam ediyor. Bunun için Putin Türkiye'yi iyi bir dost olarak görüyor.'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif etmiş, Erdoğan'ın bu hamlesini hatırlatan Papa 'Bugün örneğin Ukrayna’daki savaşta arabuluculuk yapmak isteyenlerin sayısı çok fazla. Türkiye bunu kendisi teklif etti. Başka ülkeler de var. İşler daha da kötüleşmeden müzakere etmekten utanmayın' diyerek bu teklife destek sunmuştu.

Washington Examiner daha önce 'Türkiye'yi karantinaya alın' başlığı ile bir başka skandala imza atmıştı.

'Kapsayıcılık her zaman bir erdem değildir' denilen yazıda şu skandal ifadelere yer verilmişti;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kirli taleplerinden oluşan bir liste üzerinden imtiyazlar almak için bariz bir girişim ile ülkesinin fiili vetosunu kullandığı NATO zirvesini düşünün. Türkiye artık birliği geliştirmek yerine engelliyor.'

Söz konusu yazı Türkiye'ye yönelik provokatif önerileri ve açıklamaları ile pek çok defa gündeme gelen Michael Rubin imzası ile çıkmıştı.