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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'İstiklal Marşı' mesajı: Yeni nesillerin bu değerlerle yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstiklal Marşı#Mehmet Akif Ersoy
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Marşı mesajı: Yeni nesillerin bu değerlerle yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Mücadele ruhunun sembolü olan İstiklal Marşımızda ifade bulan değerlere her zaman sahip çıkacak, yeni nesillerin de bu değerlerle yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığının, kutsal değerleri için mücadele azminin, birlik ve beraberliğinden doğan gücünün eşsiz mısralardaki yansıması olan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde kabulünün 101’inci yıl dönümünü kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu metinlerinin başında gelen İstiklal Marşımız, milletimizin binlerce yıllık devlet birikimini ve medeniyet değerlerini akıllara ve gönüllere işlemiştir. Merhum Mehmet Akif Ersoy’un istiklal harbimizin manevi cephesini tahkim etmek üzere kaleme aldığı İstiklal Marşımız, milletimizin ortak değeri ve kardeşliğimizin çimentosudur.

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"İSTİKLAL MARŞIMIZ ETRAFINDA KENETLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Milli Mücadele ruhunun sembolü olan İstiklal Marşımızda ifade bulan değerlere her zaman sahip çıkacak, yeni nesillerin de bu değerlerle yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız. İstiklal Marşı'nın yazılmasının ve TBMM tarafından kabul edilmesinin 100. yılı dolayısıyla geçtiğimiz yılı İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ederek, yıl boyunca düzenlenen özel etkinliklerle Milli Marşımızın anlam ve öneminin daha güçlü idrak edilmesini temin ettik. Bütün bir millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi her zaman diri tutacak ve İstiklal Marşımız etrafında kenetlenmeye devam edeceğiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını hayırla ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstiklal Marşı#Mehmet Akif Ersoy

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