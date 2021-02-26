MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı katliamı mesajı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı katliamı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 26.02.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı katliamı mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı katliamı mesajı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Hocalı katliamına ilişkin mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:

Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı katliamının 29. yıldönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi