Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı katliamı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Hocalı katliamına ilişkin mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:
Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı katliamının 29. yıldönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.
29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum... pic.twitter.com/kbI3OYk7iK— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2021