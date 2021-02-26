Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde açıklamalarda bulunuyor.

Aliyev, 10'dan fazla ülkenin Hocalı Soykırımı'nı kabul ettiğini söyledi.

İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Hocalı Soykırımı, Ermenistan faşizminin bir sonucudur, savaş suçu işlemişlerdir. Şehirlerimizin ateşe verilmesi, şehirlerin bombalanması, Ermeni faşizminin tezahürüdür.

Hocalı Soykırımı kurbanlarının intikamını savaş meydanında aldık. Bugün Azerbaycan bölgede gösterdiği faaliyetlerle, bir daha aynı şeylere müsaade edilmemesi için adımlar atmaktadır. Soykırım, dünyada 10'dan fazla ülke tarafından kabul edilmektedir. Azerbaycan devleti, Hocalı Soykırımı'nın tanınması için çalışmalarına devam etmektedir. Biz bu kanlı cinayetin ne dünyada ne ülkemizde hiç unutulmamasını istiyoruz. Hiçbir zaman o durumuşa düşmeyip vatandaşlarımızı koruyabilelim.

Karabağ'da yaşananları bile Azerbaycan'ın üstüne atmaya çalışmaktadırlar."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'da yaşanan darbe girişimi hakkında da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Aliyev'in Ermenistan açıklamasının satır başları ise şu şekilde:

"Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir. Aliyev, "Ermenistan'ın bu hale gelmesinin sebebi işgalci siyaset yürütmesidir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan bugün öyle bir ağır durumdadır ki, bunun günahkarları Ermenistan'ın liderleridir. Ülkeyi buhranlı vaziyete getirip çıkardı. Bunun esas sebebi siyasettir. Ermenistan silahlı kuvvetleri bizim topraklarımızdan çıkarsın sonra bölgede ve bizim siyasetimizde değişiklik olabilir dedik. Hükümet bu çağrılarımıza kulak asmadı. Protestolar Ermenistan'ı ciddi şekilde sarstı. Bu mesele ile meşgul olan kurgular kimi zaman ayrı ayrı ülkeler, resmi mesajlar gönderiyor bize. Azerbaycan mağlup edildi dediler. Biz her zaman bu çağrıları reddettik. Öz toprağımızdan bir adım geri atmadık.

Ermenistan'da şu an buhran hakim. Ermenistan'ı bekleyen bir seçim var. Aksi takdirde daha büyük problemlerle karşılaşabilirler."