Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye'ye başsağlığı telefonu: İsrail hesabını verecek

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​İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti" denildi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE TELEFONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştüğü bildirildi. Kurtulmuş'un Haniye'ye başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

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Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, şehadet haberini almasının ardından Haniyye’nin gösterdiği metin duruşun bütün İslam ümmetine ve insanlığa örnek olduğunu söyledi. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, İsrail’in hastaneleri bombalayarak, insanları öldürerek, Gazze halkını açlığa ve susuzluğa terk ederek işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti."

HAKAN FİDAN VE İBRAHİM KALIN'DAN DA TELEFON

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Haniye’yi telefonla arayarak başsalığı dileklerini iletti. Kalın ile Haniye’nin telefon görüşmesinde son saldırının yanı sıra, Gazze’de kötüleşen insani durum ve ateşkes görüşmeleri ile esir takası müzakereleri de ele alındı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MEKANLARI CENNET OLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Oğulları ve torunları katil siyonistlerin vahşi saldırısında şehid edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye sabır ve başsağlığı diliyoruz. Gazze halkı şehitler vererek insanlığı diriltmeye devam ediyor..."