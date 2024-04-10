Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hameney Bayram sabahı noktayı koydu: İsrail cezalandırılacak!

Hamaney: İsrail cezalandırılacak

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada bir kez daha İsrail'i hedef aldı. Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayan Hamaney, Herhangi bir ülkedeki konsolosluk ve büyükelçilik ofisleri o ülkenin topraklarıdır. Konsolosluğumuza saldırdıkları zaman, bizim topraklarımıza da saldırmışlar demektir. Şeytani rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacaktır" dedi.