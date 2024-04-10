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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hameney Bayram sabahı noktayı koydu: İsrail cezalandırılacak!

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hameney Bayram sabahı noktayı koydu: İsrail cezalandırılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 09:54

İran'ın Dini Lideri Hamaney, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada "Şeytani rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacaktır" ifadelerini kullanırken, İsrail de İran'ın topraklarına saldırmaları durumunda karşılık vereceklerini açıkladı.

Filistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı
Filistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı

Filistinliler, bu yıl Ramazan Bayramı'nı tüm uluslararası çağrılara rağmen İsrail'in devam eden saldırılarının gölgesinde karşıladı.

İsrail güçlerinin saldırıları sonucu camilerin yıkılması nedeniyle Gazze halkı bayram namazını barınma merkezlerinde kıldı.

Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda da saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinler bayram namazını eda etti. Bayram namazı hutbesini okuyan Şeyh Abdul Rahim Al-Talaa, Filistinlileri sabırlı ve kararlı olmaya, İsrail’e mesaj vermek için üzüntülerine rağmen bayramı sevinçle karşılamaya çağırdı.

Biden: Netanyahu hata yapıyor
Biden: Netanyahu hata yapıyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik şimdiye kadarki en güçlü eleştirilerinden birilerini yaparak Netanyahu'nun savaşı ele alış şeklinin "hata" olduğunu söyledi.

İsrail'in yardım görevlilerine yönelik insansız hava aracı saldırısının "çirkin" olduğunu söyleyen Biden, ateşkes çağrısında bulundu ve Netanyahu'dan müzakerecilerine ateşkes çağrısı yapmaları için 'yetki vermesi'ni istedi.

İsrail'den Hamaney'e yanıt

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Ali Hamaney'in mesajına cevap vererek İran'ın kendi topraklarından saldırması durumunda İsrail'in karşılık vereceğini duyurdu.

Hamaney: İsrail cezalandırılacak
Hamaney: İsrail cezalandırılacak

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada bir kez daha İsrail'i hedef aldı. Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayan Hamaney, Herhangi bir ülkedeki konsolosluk ve büyükelçilik ofisleri o ülkenin topraklarıdır. Konsolosluğumuza saldırdıkları zaman, bizim topraklarımıza da saldırmışlar demektir. Şeytani rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacaktır" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: İsrail'e silah satışı devam edecek
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: İsraile silah satışı devam edecek

ABD'de temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, kamuoyunda yükselen eleştirilere rağmen İsrail'e silah ihracatının durdurulmayacağını açıkladı.

Washington ziyareti sırasında ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile basın toplantısı yapan Cameron'a BBC muhabiri, bir ay geçmesine rağmen bu konudaki karara ilişkin bir açıklama yapılmadığını hatırlattı.

Cameron gelen soru üzerine, "Son değerlendirmeler, silah ihracatındaki pozisyonumuzun değişmemesini getiriyor" yorumunu yaptı.

Cameron, "Açık konuşmak gerekirse, Gazze'ye insani yardım erişimi konusundaki endişelerimiz devam ediyor. Öte yandan şimdiye kadar, hemfikir olduğumuz hiçbir ülke, İsrail'le mevcut silah ihracatı anlaşmalarını askıya almadı ve İsrail'in bizim için önemli bir savunma ortağı olduğunu eklemek isterim" dedi.

İsrail’in Refah’a yönelik askeri harekatın tarihini belirlemediği iddia edildi

İsrail’in Gazze Şeridi’nin Refah kentine yapmayı planladığı askeri operasyon için yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD basının, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, arasındaki görüşmeyi bilen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Gallant’ın Austin'e İsrail'in Refah’a yapmayı planladığı askeri operasyon için henüz bir tarih belirlemediğini söylediği iddia edildi.

Haberde, Gallant'ın İsrail'in Refah'a operasyon düzenlemeden önce başta sivillerin tahliyesi ve insani yardımların arttırılması olmak üzere "bazı gerekli eylemleri" gerçekleştirmesi gerektiğini söylediği de aktarıldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFilistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı
timelineBiden: Netanyahu hata yapıyor
timelineİsrail'den Hamaney'e yanıt
timelineHamaney: İsrail cezalandırılacak
timelineİngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: İsrail'e silah satışı devam edecek
timelineİsrail’in Refah’a yönelik askeri harekatın tarihini belirlemediği iddia edildi
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#İsrail#Hamas#Gazze

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