Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Merasimi'ne katıldı. Program, Süleymaniye Camii’nde gerçekleşti. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Körfez Ülkeleri Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ajil Alnashemi, Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Gündüz, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İHÜ Rektörü Prof. Atilla Arkan ve hadis alimi Muhammed Avvame de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını da Süleymaniye Camii’nde kıldı.

"PEYGAMBER EFENDİMİZ İNSANLIĞA EN GÜZEL ÖRNEKTİ"

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbime, bizleri böylesine güzel bir programda buluşturduğu için hamd ediyorum. İlim geleneğimizde devrin alimleri büyük eserlerini tamamladıklarında bir merasim tertiplenir, bir nevi eserin takdimi müellifinin de takdiri yapılırdı. Biz de bugün bu anlamlı geleneği ihya etmek, önemli ilmi projelerin tanıtımını ve icazet merasimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. İslam ülkelerinden icazet törenimizi teşrif eden kıymetli ilim erbabımıza Türkiye’ye ve aziz İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan 3 aylara kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadığımız günlerdeyiz. Mevla’dan bu mübarek günlerde kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, okuduğumuz Kuran’ları, katında kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Rabbim hepimizi sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan-ı Şerif’e kavuştursun. Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnekti" dedi.

"BU ESERLER, SEVGİLİLER SEVGİLİSİNİN GÖNLÜMÜZDEKİ YERİNİN İFADESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun nübüvveti yeryüzünü adeta sonsuz bir nurla tenvir etti. İki cihan serveri, güzel ahlakın, Kuran ahlakının darı dünyadaki en yüksek ve en kutsal timsali oldu. Biz ümmetine de yolumuzu aydınlatan, ufkumuzu genişleten, hayatımızı anlamlı kılan, Sünneti Seniyyesini miras bıraktı. Efendimiz Veda Hutbesi’nde şöyle buyurmuştur. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah’ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Müslümanlar olarak dünya imtihanını alnımızın akıyla vermemiz, Allah’ın ipine yani Kuran-ı Kerim’e ve Peygamber Efendimizin sünnetine sıkı sıkıya sarılmamıza hayatımıza tatbik etmemize bağlıdır. Askerine bile Peygamber Efendimize hürmeten Mehmetçik ismini veren bir milletin mensuplarıyız. Ecdadımız, efendimize duyduğu sevgiyi, bağlılığı, hürmeti ve muhabbeti naatlarla, mevlitlerle, miraciyelerle, hilyelerle dile getirmiştir. Bu suretle Efendimiz’i kalbimizin tahtına, zihnimizin daima başköşesine yerleştirdik. Ruhlarımızı 14 asırdır tezyin ve teskin eden bu eserler, sevgililer sevgilisinin gönlümüzdeki yerinin ifadesidir. Bugün, kubbesi altında bir araya geldiğimiz Süleymaniye Camii’nin banisi, Kanun-i Sultan Süleyman, Muhibbi mahlasıyla kaleme aldığı şiirlerinde Allah’a ve Resulüne olan muhabbetini bakınız nasıl ifade ediyor. Nuri alemsin, bugün hem dahi mahbubu Huda, eyleme aşıkların bilhassa kapından cüda. Gitmesin namı şerifin bu dilimden dem be dem. Dertli gönlüme devadır can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyleye. Ahmed-ü Mahmud Ebü'l-Kasım Muhammed Mustafa. Rabbim bizleri Resulü Ekrem efendimizin yolundan, Sünneti Seniyye’nin rehberliğinden ayırmasın diyorum" diye konuştu.

"BAŞUCU KAYNAKLARINDAN BİRİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İbni Haldun Üniversitemiz hadis alanında gerçekten kıymetli ve önemli çalışmalara imza atıyor. Bugünkü takdim ve icazet merasimiyle hadis alanında biri 7 yıl, diğeri 4 yıl süren 2 projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bunlardan biri çağımızın önde gelen muhaddislerinden Muhammed Avvame Hoca’nın riyasetinde gerçekleştirilen derslerle yürütüldü. Hocamızın tahkik ve tevsik edip, talik yazdığı İmam Süyûtî’nin Tedrîbü’r-râvî kitabı 7 yılda tedris edildi. Yine muhterem hocamızın gözetiminde bir ekip tarafından Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'den sonra en muteber hadis kaynaklarından biri olarak kabul edilen Sünen-i Tirmizi yeniden tahkik ve tevsik edildi. Toplam 48 ay süren bu titiz çalışmalar neticesinde ortaya 12 ciltlik yeni bir külliyat çıktı. Sünen-i Tirmizi’nin bu yeni nüshasının özellikle hadis ilmiyle iştigal edenler için başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyorum. Biliyorsunuz Sahih-i Buhari’nin birçok baskısı vardır. Bunların içinde en mükemmeli II. Abdulhamid Han’ın emriyle yapılan Bulak neşridir. Arzumuz doğrultusunda tahkik ve tevsiki yapılan Sünen-i Tirmizi’nin inşallah böyle bir eser olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"ULUSLARARASI SÜNNET VE SİYER-İ NEBEVİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN FEVKALADE NİTELİKLİ ÇALIŞMALARA ÖNCÜLÜK EDECEĞİ KANAATİNDEYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “El Mevahibul-Ledünniyye eserinin şerhini tahkik ve tevsik projesiyle tüm bu ilmi çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyacağız. Siyer ve Şemail alanında referans teşkil eden bu eseri yeniden topluma kazandırmakla Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın güzel ahlakından herkesin daha fazla istifade etmesini amaçlıyoruz. Rabbim muhterem hocamız Dr. Muhammed Avvame başta olmak üzere tüm bu ilmi çalışmalara katkı ve emek verenlerden razı olsun diyorum. Kıymetli hocamızın riyasetinde kurulması planlanan Uluslararası Sünnet ve Siyer-i Nebeviye Araştırma Merkezi’nin fevkalade nitelikli çalışmalara öncülük edeceği kanaatindeyim. Ömrünü sünneti müdafaa etmeye, ifrat ve tefritten uzak, ehli sünnet yolunda bir hadis alimi olmaya adayan Şeyh Muhammed Avvame’ye, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün icazet alan ve alacak tüm ilim yolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi Resulünün şefaatine nail olanlardan eylesin. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum" dedi.