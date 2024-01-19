İlk Türk astronotun uzaydaki ilk sözleri "İstikbal Göklerdedir" oldu

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu resmen başladı. Gezeravcı’yı SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından dünya ile iletişime geçen mürettabat konuşmalar gerçekleştirdi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri ise şunlar oldu:

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu için, ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda yüce Atamızın sözü ile bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü... İstikbal Göklerdir!

Gezeravcı 36 saatlik uzay yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak.14 gün sürecek olan yolculuk sırasında Gezeravcı üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

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UZAYDA YAPACAĞI DENEYLERDEN BAZILAR ŞÖYLE:

UYNA Uzay için yeni nesil alaşımlar deneyi Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayii için yeni nesil malzeme geliştirmesine katkı sağlayacak. GMETAL Kimyasal tepkimesiz koşullarda yerçekiminin etkisi araştırılarak uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak. UZMAN Uzay Görevleri için Mikroalgal Yaşam Destek Üniteleri geliştirilmesi hedefleniyor. TÜBİTAK MAM ile birlikte yaşam destek sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. ALGALSPACE ile uzayda, Antarktik ve ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verileri karşılaştırılarak, literatürde ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma gerçekleştirilecek. OKSİJEN SATURASYONU Yapay zekâ desteği ile verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.

ERTELENMİŞTİ

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün gece TSİ 01.11'de gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma, ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlamasına ve araç üzerinde veri analizi yapmasına olanak sağlamak üzere bugüne ertelenmişti. Fırlatmanın Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti. Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer aldığı 4 kişilik ekipte bulunan diğer isimlerin, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt olduğu açıklanmıştı.