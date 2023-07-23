Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajındaki ifadeler şu şekilde:

Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum.