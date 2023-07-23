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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Erzurum Kongresi#Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Erzurum Kongresi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 12:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı. Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajındaki ifadeler şu şekilde:

Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Erzurum Kongresi#Cumhurbaşkanlığı