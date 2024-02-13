Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ziyaret kapsamında uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme yaptıktan sonra Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin ardından ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.