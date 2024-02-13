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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE#Abdulhamid Dibeybe
Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 14:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin ardından ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ziyaret kapsamında uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği

Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme yaptıktan sonra Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin ardından ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE#Abdulhamid Dibeybe

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