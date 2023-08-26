Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Taarruz paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin istiklâline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal’i ve Millî Mücadele’mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yâd ediyorum."