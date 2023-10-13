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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi: Macron ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emmanuel Macron#Fransa
Cumhurbaşkanı Erdoğandan barış diplomasisi: Macron ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 13:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail geriliminin son bulması için ikili temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan haklarının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, şiddeti her geçen gün artan İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bölgedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu, onlara yardım ulaştırmak için Türkiye'nin çaba gösterdiğini, özellikle Batılı ülkelerin gerilimin dozunu azaltıcı adımlar atması ve barışa hizmet etmeyen çabalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, uluslararası toplumun, sorunun kalıcı biçimde ortadan kalkması için Türkiye'nin iki devletli çözüm temelindeki önerilerine kulak vermesi gerektiğini ve samimiyetle yaklaşılması durumunda hem bölgeyi hem de dünyayı rahatlatacak bir çözümün bulunabileceğini ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emmanuel Macron#Fransa

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