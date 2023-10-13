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Canlı Anlatım: Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail Gazze'ye 24 saat süre verdi, tansiyon yükseliyor...

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Filistin
Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail Gazzeye 24 saat süre verdi, tansiyon yükseliyor...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 07:50

Hamas'ın Cumartesi sabahı İsrail'e başlattığı şok saldırı ve ardından İsrail'in savaş ilan etmesi ile dünyada tüm gözler Gazze'ye çevrildi. Çatışmalar 7. gününde devam ederken İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi, BM söz konusu eylemin yıkıcı insani sonuçları olacağı konusunda uyardı ve talebin iptal edilmesini istedi.

iSRAiL GAZZELİLERE 24 SAAT SÜRE VERDİ
iSRAiL GAZZELİLERE 24 SAAT SÜRE VERDİ

İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi. Bölgede önemli operasyonlar gerçekleştirileceğini duyuran İsrail Gazze şehri sakinlerinin ancak ikinci bir duyurudan sonra evlerine dönebileceklerini açıkladı.

BM de İsrail ordusunun 1,1 milyon Gazzeliye güneye gitmelerini söylediğini belirtti ve "Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu düşünmektedir" açıklamasında bulundu.

BM İsrail ordusunun gece yaptığı bildirimden sonra yaptığı açıklamada talebinin iptal edilmesini istedi.

GAZZE'YE 6 BİN BOMBA ATILDI
GAZZEYE 6 BİN BOMBA ATILDI

İsrail, altı gün içinde "Gazze'deki Hamas hedeflerine 4 bin ton ağırlığında 6 bin bomba attığını" açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri, hava saldırılarının 3.600'den fazla hedefi vurduğunu söyledi.

AB'DEN iSRAiL'E ÜST DÜZEY ZİYARET

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın bugün İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

HRW: İSRAİL BEYAZ FOSFOR KULLANDI
HRW: İSRAİL BEYAZ FOSFOR KULLANDI

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını iddia etti.

İRAN'DAN SERT iSRAiL MESAJI

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze'yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler” dedi.

BM'DEN ACİL ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki 'acil ihtiyaçların' karşılanması için 294 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineiSRAiL GAZZELİLERE 24 SAAT SÜRE VERDİ
timelineGAZZE'YE 6 BİN BOMBA ATILDI
timelineAB'DEN iSRAiL'E ÜST DÜZEY ZİYARET
timelineHRW: İSRAİL BEYAZ FOSFOR KULLANDI
timelineİRAN'DAN SERT iSRAiL MESAJI
timelineBM'DEN ACİL ÇAĞRI
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Filistin

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