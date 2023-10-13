iSRAiL GAZZELİLERE 24 SAAT SÜRE VERDİ

İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi. Bölgede önemli operasyonlar gerçekleştirileceğini duyuran İsrail Gazze şehri sakinlerinin ancak ikinci bir duyurudan sonra evlerine dönebileceklerini açıkladı.



BM de İsrail ordusunun 1,1 milyon Gazzeliye güneye gitmelerini söylediğini belirtti ve "Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu düşünmektedir" açıklamasında bulundu.



BM İsrail ordusunun gece yaptığı bildirimden sonra yaptığı açıklamada talebinin iptal edilmesini istedi.