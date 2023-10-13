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İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi. Bölgede önemli operasyonlar gerçekleştirileceğini duyuran İsrail Gazze şehri sakinlerinin ancak ikinci bir duyurudan sonra evlerine dönebileceklerini açıkladı.
BM de İsrail ordusunun 1,1 milyon Gazzeliye güneye gitmelerini söylediğini belirtti ve "Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu düşünmektedir" açıklamasında bulundu.
BM İsrail ordusunun gece yaptığı bildirimden sonra yaptığı açıklamada talebinin iptal edilmesini istedi.
İsrail, altı gün içinde "Gazze'deki Hamas hedeflerine 4 bin ton ağırlığında 6 bin bomba attığını" açıkladı.
İsrail Hava Kuvvetleri, hava saldırılarının 3.600'den fazla hedefi vurduğunu söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın bugün İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını iddia etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze'yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler” dedi.
Birleşmiş Milletler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki 'acil ihtiyaçların' karşılanması için 294 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.