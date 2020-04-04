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DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 20:32,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli ve Türkeş’e taziye telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli ve Türkeş’e taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Alparslan Türkeş’e Allah’tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dilekledi.

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