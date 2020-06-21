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Haber Giriş: 21.06.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Babalar Günü’ mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan ‘Babalar Günü’ mesajı


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