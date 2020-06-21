Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Babalar Günü’ mesajı

Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı





