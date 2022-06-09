Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı: Onu bizden ayıran teröristlerle mücadelemize devam edeceğiz

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ölüm yıl dönümünde anılıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AYBÜKE YALÇIN PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 5’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şehit öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı şehadetinin 5’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2022
Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz. pic.twitter.com/ZQt2vZ62TP
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizi şehadetinin 5. yılında rahmetle anıyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Şehadetinin 5. yıl dönümünde Aybüke Öğretmen ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.
Şehadetinin 5. yıl dönümünde Aybüke Öğretmen ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. #AybükeYalçın pic.twitter.com/wil5P1wP4f— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) June 9, 2022