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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı: Onu bizden ayıran teröristlerle mücadelemize devam edeceğiz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şenay Aybüke Yalçın#Şehit Öğretmen
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Aybüke Yalçın paylaşımı: Onu bizden ayıran teröristlerle mücadelemize devam edeceğiz

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), ölüm yıl dönümünde anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ölüm yıl dönümünde anılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AYBÜKE YALÇIN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 5’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizi şehadetinin 5. yılında rahmetle anıyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Şehadetinin 5. yıl dönümünde Aybüke Öğretmen ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şenay Aybüke Yalçın#Şehit Öğretmen

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