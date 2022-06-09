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Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın, kabri başında anıldı

#Şehit#Öğretmen#Aybüke Yalçın
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın, kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), ölüm yıl dönümünde memleketi Çorum'da kabri başında anıldı.

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Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma yapıldı. Buradaki anmaya baba Sadık Yalçın ile Aykübe öğretmenin sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yalçın'ın mezarına çiçekler konuldu, kabir başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

'UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ'

Mezarlıktaki anmada konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, "İlçemizin yetiştirdiği öğretmelerden birini kalleşçe, haince, öğrencilerinin sevinci olduğu bir günde hunharca katlettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. 

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın, kabri başında anıldı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de "Bir karne günü haince, kalleşçe şehit edilen öğretmenimiz Aybüke'nin ölüm yıl dönümünde bir araya geldik.
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın, kabri başında anıldı
Öğretmenlerimiz karne günlerinde Aybüke öğretmeni yad etmeye devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan tüm öğretmenlerimizi unutmadı, unutmayacaktır ve yetiştirdikleri nesiller de bu bayrağı indirtmeyecek. Bu vatanı asla ve asla böldürtmeyecek, bu ezanı asla ve asla susturmayacak" diye konuştu.
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın, kabri başında anıldı

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#Şehit#Öğretmen#Aybüke Yalçın

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