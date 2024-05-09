Erdoğan’dan Avrupa'ya Gazze mesajı: Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun yayımlandığı 9 Mayıs, Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık statümüzün tescil edildiği 1999 yılından bu yana ülkemizde de “Avrupa Günü” olarak idrak edilmektedir.

9 Mayıs Avrupa Günü, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğinin başlangıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanın meyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkân sağlamaktadır.

Ancak, küresel düzeyde ve yakın bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar, terör eylemleri, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi birçok meydan okuma, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Kıtası'nda da düzeni tehdit etmektedir.

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"AVRUPA DEĞERLERİNE YÖNELİK İNANCIN SARSILMASINA SEBEP OLDU"

Kıta genelinde giderek tırmanan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık, Avrupa’da hayatlarını sürdüren insanlarımız ve göçmenler için en büyük endişe kaynaklarından biridir. Avrupa Türk toplumuna yönelik ayrımcılık ve nefret suçları günden güne olağan hale gelmektedir.

Bugüne kadar 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin katledildiği Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar ise Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur.

Avrupa’yı ve müşterek coğrafyamızı etkileyen krizler, çatışmalar ve savaşlar çözümsüzlüğe mahkûm oldukça bu değerlerin sorgulanması artarak devam edecektir.

“İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN VAKTİ ÇOKTAN GELDİ”

Mevcut jeopolitik konjonktürde, AB'nin, geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz Havzası’nda kapsayıcı, iş birliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi, Kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, ülkemiz ve AB’nin, ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil her alanda iş birliğini geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vakti çoktan gelmiştir.

AB'nin ülkemizle ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesi, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması hayati öneme sahiptir.

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Avrupa Birliği’nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye; sahip olduğu stratejik imkân ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır.

Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık, ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu düşüncelerle, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum.