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Haber Giriş: 08.03.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.

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