Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.