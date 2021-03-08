Peş peşe 8 Mart Kadınlar Günü mesajları! Bakan Koca: Kadınlar bizi bağışlasın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Kadınlar Günü için mesaj paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı mesaj:

Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2021

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Kadınlar Günü mesajı:

Tüm kadınların insan olarak onurlu ve hakkaniyetli muamele gördüğü bir dünya temennisiyle 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için hukuki ve toplumsal her alanda var gücümüzle çalışacağız.

Tüm kadınların insan olarak onurlu ve hakkaniyetli muamele gördüğü bir dünya temennisiyle #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun.

Şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum.

Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için hukuki ve toplumsal her alanda var gücümüzle çalışacağız. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 8, 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajı:

Hayatı birlikte paylaştığımız, dünyaya iyilik ve güzellik katan, alın terleri ve kalpleriyle, geleceğimizi, bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden, hayatın her anında omuz omuza verdiğimiz tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Hayatı birlikte paylaştığımız, dünyaya iyilik ve güzellik katan, alın terleri ve kalpleriyle, geleceğimizi, bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden, hayatın her anında omuz omuza verdiğimiz tüm kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü’nü kutluyorum ⬇️https://t.co/zDdgOffvM9 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 8, 2021

FAHRETTİN ALTUN'DAN PAYLAŞIM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımında, "Kadın demek hayat demek, aşk demek. Kadın demek emek ve umut demek. Onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.