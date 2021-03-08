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Haber Giriş: 08.03.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Peş peşe 8 Mart Kadınlar Günü mesajları! Bakan Koca: Kadınlar bizi bağışlasın

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Peş peşe 8 Mart Kadınlar Günü mesajları! Bakan Koca: Kadınlar bizi bağışlasın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Kadınlar Günü için mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajına "Kadınlar bizi bağışlasın" ifadeleriyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Kadınlar Günü için mesaj paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı mesaj:

Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Kadınlar Günü mesajı:

Tüm kadınların insan olarak onurlu ve hakkaniyetli muamele gördüğü bir dünya temennisiyle 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için hukuki ve toplumsal her alanda var gücümüzle çalışacağız.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajı:

Hayatı birlikte paylaştığımız, dünyaya iyilik ve güzellik katan, alın terleri ve kalpleriyle, geleceğimizi, bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden, hayatın her anında omuz omuza verdiğimiz tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

FAHRETTİN ALTUN'DAN PAYLAŞIM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımında, "Kadın demek hayat demek, aşk demek. Kadın demek emek ve umut demek. Onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

 

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