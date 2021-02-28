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Haber Giriş: 28.02.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım.'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden, ''Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım.'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım.

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