MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabı üzerinden, "28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '28 Şubat Postmodern Darbe'nin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda işler hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz ve daha fazla demokrasi ve özgürlük hedefleyen sivil anayasa çalışmamız ile hiç bir vesayete geçit vermedik, vermeyeceğiz!" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 28 Şubat darbesi tarihin çöplüğüne gömülmüştür
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 28 Şubat darbesi tarihin çöplüğüne gömülmüştür
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi