Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '28 Şubat Postmodern Darbe'nin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda işler hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz ve daha fazla demokrasi ve özgürlük hedefleyen sivil anayasa çalışmamız ile hiç bir vesayete geçit vermedik, vermeyeceğiz!" dedi.