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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 28 Mayıs mesajı: Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 09:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu öncesi, '28 Mayıs’ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz. Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "27 Mayıs, demokrasimizin en sancılı yol ayrımlarından biridir. 29 Mayıs, İstanbul’un fethiyle tarihimizin en önemli zaferlerindendir. Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs’ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz" diye konuştu.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI BİRLİKTE AÇALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımında, "Bugüne kadar 85 milyon vatandaşımızın hayatına katkıda bulunan hizmetlerimizle, 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizle sözümüzün eri olduğumuzu ispatladık. 28 Mayıs’ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın etrafında kenetleneceğimize, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceğimize inanıyoruz. Buradan 'önce ülkem ve milletim' diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım" ifadeleri yer aldı.

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GÖNLÜMÜZ DE KOLLARIMIZ DA MİLLETİMİZİN TÜM FERTLERİNE SONUNA KADAR AÇIKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı’nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim. Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedî ve ezelî kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz. 28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. Gönlümüz de kollarımız da milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır…" dedi. (DHA)

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#TBMM

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