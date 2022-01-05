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Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ardından talimat verdi... Mahalleye okul projesi başladı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sarıyer#Okul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinin ardından talimat verdi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yer tespiti yaptı, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'nin yeni okulu için start verildi.

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Mahalleye 20 derslikli ilk ve ortaokulla, 6 derslikli anaokulu yapılacak, okul 23 Nisan 2023'de açılacak. Tarım ve seracılıkla uğraşan mahalleli sakinleri ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut alanı olan bir bölgenin tarım arazisine geçirilmesi sözünü de aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk ziyaretini Sarıyer Kısırkaya ve Gümüşdere Mahallelerine yaptı. Erdoğan Gümüşdere'de bir kıraathaneye uğrayarak mahallenin sorunlarını dinledi. Gümüşdere sakinleri iki büyük sorununu iletti. Birisi 1952 yılında yapılan ilk ve ortaokul binası bir diğer sorun ise tarım ve seracılıkla ilgili arazilerdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya talimat vererek okul için ilk startı verdi. Vali Yerlikaya ertesi gün mahalleye giderek, okul yapılacak alanı tespit etti ve incelemelerde bulundu. 

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OKUL PROJESİ

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Yapılan incelemelerin sonunda okul projesi için çalışmalar başladı. Okulun projesi 2 ay içinde tamamlanacak ve hemen ihalesi yapılacak. Projede 20 derslikli ilk ve ortaokul ile 6 derslikli anaokulu yer alacak. Okul, 23 Nisan 2023'de açılacak. Okul binası köyün hemen girişinde bulunan Milli Emlak'a ait 18 dönümlük araziye yapılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ardından talimat verdi... Mahalleye okul projesi başladı

TARIM ALANI

550 dönüm arazide tarım ve seracılıkla uğraşan mahallenin bir diğer sorunu ise yine bununla ilgili oldu. Söz konusu alanın yanında 70 dönümlük bir başka arazi bulunuyor. Bu alan imara açık olduğu için tarımla ilgili devlet desteklerinde yararlanılamıyordu. Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran mahalleli 70 dönümlük arazi için de tarım alanı sözü aldı. 

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"OKULUMUZUN YAPIMINI BAŞLATIYORUZ, TARİHİNİ DE ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorunları anlatan Gümüşdere Mahallesi muhtarı Günay Yazıcı, "Sayın Cumhurbaşkanımıza sorunlarımızı anlattık. 1952 yılından kalma bir ilkokulumuz var ve ivedilikle köyümüzün bir ilkokula ihtiyacı olduğunu söyledik. O da hemen Sayın Valimizi aradı. Sorunun yerinde tespiti için Valimiz pazar günü buraya geldi. Okulumuzun yapımını başlatıyoruz, tarihini de aldık, Allah izin verirse 23 Nisan 2023 yılında okulumuz yapılmış olacak ve öğrencilerimiz eğitimi başlayacaklar. Cumhurbaşkanıma ben anlattım sorunları, ondan da Allah razı olsun sorunumuzu ivedilikle çözdü. Biz tarım bölgesiyiz, tarımla, seracılıkla uğraşıyoruz. Sera bölgemizde de ufak sorunlarımız vardı imar konusunda. Bunun da sözünü aldık. Konut alanındaki bir yerimizi tarım alanı yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarıma çok büyük desteği var. Ona minnettarız" şeklinde konuştu. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ardından talimat verdi... Mahalleye okul projesi başladı

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KÖYE TEŞRİFLERİ BİR TESADÜF OLDU BİZİM İÇİN"

Mahalleli Hasan Bahçıvan, "Cumhurbaşkanımız ayağının tozuyla geldi, okulla ilgili isteğimizi olumlu gördüler, sağ olsunlar. Ondan sonra da Vali Bey geldi, incelemelerde bulundu, okulumuzun yerini keşfettiler, beğendiler ve yapılacağının taahhüdünü verdiler. Çok olumlu geçti, herkesten, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Bir diğer mahalleli Ayhan Çelik ise "Cumhurbaşkanımızın köye teşrifleri bir tesadüf oldu bizim için. Biriken sorunlarımız vardı, ilgililerine aktarsak da çözümlerinde sorunlar ve gecikmeler oluyordu. Bu sorunlarımızı dile getirdik. Kendisi de bire bir ilgilendi. Umduğumuzun çok çok üstünde bir ilgi oldu. Bir devlet başkanına yakışır bir ziyaret, bizi çok memnun etti" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sarıyer#Okul

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