Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 01:51

Ukrayna’daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 23.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak Türkiye saati ile 23.45'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

Erdoğan’ın yanı sıra Ukrayna’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da İstanbul'a geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA