Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler vereceğiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu’na katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Nurettin Alan ve davetliler yer aldı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ

“Tüm İlim Yayma Camiası’nın bugün üçüncü gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerifi’ni tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın milletimizle birlikte tüm İslam dünyasına tüm insanlığa huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Bu sene milletçe bir tarafta 11 ayın sultanı ramazana ulaşmanın sevincini diğer tarafta deprem felaketinde 50 bini aşkın canımızı yitirmenin hüznünü yaşıyoruz. Ülkemizin 11 vilayetindeki 14 milyon vatandaşımızın hayatını altüst eden depremler sadece afetzedelerimizin değil 85 milyonun hepsinin yüreğine kor ateş gibi düştü. Hepimizin depremzedelerimizin yanında olması gerekiyor.





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Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Emekli olmak için yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşıladık. Milletimizi 600 yıllık hayali olan Türkiye’nin otomobili Togg’un teslimatları başlıyor. Türkiye’yi Irak üzerinden Körfez bölgesine bağlayacak kalkınma yoluyla ilgili en kritik adımı geçen hafta Irak Başbakanı’yla birlikte attık. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Allah, Ayasofya’yı aziz bir kitap gibi açma şerefini bizlere nasip etti. Bu muhteşem sevince ortak olamayanlara ise sadece acıyorum. Şu anda 6’lı Masa’da maalesef onları görüyorum.

14 MAYIS TARİHİ YOL AYRIMI

Her seçim önemlidir ama 14 MAYIS seçimleri hem içerideki saflaşmaların mahiyeti hem de bölgesel ve küresel gelişmelerin nezaketi bakımından tam manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. İnşallah 14 Mayıs’ta bu kifayetsiz muhterisleri hep birlikte sandığa gömeceğiz.”

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ERDOĞAN’DAN PUTİN’E TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü. İki lider Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmede Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

MUHSİN YAZICIOĞLU PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 14’üncü ölüm yıldönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayınladığı mesajda, “14’üncü şehadet yıldönümünde, i’lâ-yi kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum” ifadeleri yer aldı.