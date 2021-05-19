Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda petrol ve doğalgaz ile ilgili güzel haberler geleceğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği söyleyişide gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan Sismik araştırma gemilerini Türkiye'ye kazandırmada büyük başarı sağladıklarını belirtirken yakın zamanda petrol ve doğalgaz ile ilgili güzel haberler vereceğini açıkladı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* Bunlar bir tane sismik araştırma gemisi alamadılar. Bir tane sondaj gemisi alamadılar. Ama biz sondaj gemilerini, sismik araştırma gemilerini aldık. Şu anda 5 tane bu şekilde gemimiz var ve kimseye muhtaç değiliz. Bunların maliyetleri çok çok büyük. Ama biz bunları öyle bir zamanlamasını güzel yaptık ki bu zamanlamayla beraber bu gemileri ülkemize kazandırdık.

* Güzel müjdeler de alıyoruz. Yakında inşallah petrol, doğalgaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın. Bunları aldığımız anda Türkiye'nin dünyaya bakışı çok farklı olacak. Dünya şu anda Türkiye'yi kıskanıyor ve kıskanmakta haklılar. İnşallah 20 Temmuz'da ben Kuzey Kıbrıs'ta olacağım ve gerekli mesajları tüm dünyaya oradan vereceğim.



* Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, bizim oradan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor.

* Havaalanı olarak 2 tane havaalanı var Kıbrıs'ta. Biz orayı da şimdi bir değişikliğe sevk etmek suretiyle yeni bir isimle ve daha çok İHA'larımızın ve SİHA'larımızın yer aldığı... Bölgede olabilecek herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım. Havada, karada varız.

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