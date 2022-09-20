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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Türkevi'nde açılan Atık Sergisi’ni gezdi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkevi#ABD
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 11:11

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM çıkışında karşılaştığı eşi Emine Erdoğan'la Türkevi'ne yürüyerek burada açılan atık sergisini gezdi.

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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katıldı. Zirvenin ardından BM çıkış kapısına yönelen Cumhurbaşkanı Erdoğan o sırada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamak üzere BM binasında bulunan eşi Emine Erdoğan ile karşılaştı. Erdoğan çifti, el ele yürüyerek Türkevi'ne geçti. Sıfır atık görüşmesiyle ilgili yol boyunca süren sohbet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nin girişinde açılan atık sergisini birlikte gezdi.

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Sanatçı Deniz Sağdıç'tan atık eserler hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pil, ilaç, plastik, tekstil, şişe kapakları ve elektronik eşya gibi çok farklı atıklardan tasarlanan tabloları etkileyici bulduğunu söyledi. Erdoğan, sanatçıya yürüttüğü çevreci çalışmalarında başarı diledi. Sergi gezisine Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Türkevinde açılan Atık Sergisi’ni gezdi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkevi#ABD

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