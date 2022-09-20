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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması... "200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandı"

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya#ABD
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması... 200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 01:45

Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu çerçevesinde ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak, "200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme çünkü orada çok çok önemli bir adım atılmış oluyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye’ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden, çözüm noktasında bana söz verdi." dedi. AB'nin yaklaşımına tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak, sonra 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü' diyecek. Görüşürüm. AB'ye bu noktada hesap verecek değiliz

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Amerikan PBS kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* (Rusya-Ukrayna savaşı) 200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme çünkü orada çok çok önemli bir adım atılmış oluyor."

* Putin’le de Zelenski’yle de görüşüyoruz. Bir liderin tarafında olmakla değil, her iki liderle görüşerek neticeye varmanın gayreti içerisinde olmamız lazım. Israrla bu liderleri bir araya getirme arzumuz var. Henüz bunu başarabilmiş değiliz ama ümitsiz de değilim."

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması... 200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandı

ABD'YE F-16 MESAJI

* F-16 konusunda eğer biz Amerika’dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız.

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* Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye’ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden, çözüm noktasında bana söz verdi.

AB'YE TEPKİ: HESAP VERECEK DEĞİLİZ

* Biz dünyanın parçasıyız, ne Doğu’nun ne Batı’nın. Ama Avrupa Birliği 52 yıldır bizi devamlı oyalamıştır, bizi ne yazık ki hala üye yapmamıştır.

* Güçlü konumu olan Türkiye’nin oyalama taktikleriyle bir kenarda tutulması çok manidardır. İster istemez farklı arayışlara girme durumunda olabiliriz.

* AB, 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak, sonra 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü' diyecek. Görüşürüm. AB'ye bu noktada hesap verecek değiliz

2023 SEÇİMLERİ

Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok

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