Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması... "200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandı"

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Amerikan PBS kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* (Rusya-Ukrayna savaşı) 200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme çünkü orada çok çok önemli bir adım atılmış oluyor."

* Putin’le de Zelenski’yle de görüşüyoruz. Bir liderin tarafında olmakla değil, her iki liderle görüşerek neticeye varmanın gayreti içerisinde olmamız lazım. Israrla bu liderleri bir araya getirme arzumuz var. Henüz bunu başarabilmiş değiliz ama ümitsiz de değilim."

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu Haberi görüntüle

ABD'YE F-16 MESAJI

* F-16 konusunda eğer biz Amerika’dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız.

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* Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye’ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden, çözüm noktasında bana söz verdi.

AB'YE TEPKİ: HESAP VERECEK DEĞİLİZ

* Biz dünyanın parçasıyız, ne Doğu’nun ne Batı’nın. Ama Avrupa Birliği 52 yıldır bizi devamlı oyalamıştır, bizi ne yazık ki hala üye yapmamıştır.

* Güçlü konumu olan Türkiye’nin oyalama taktikleriyle bir kenarda tutulması çok manidardır. İster istemez farklı arayışlara girme durumunda olabiliriz.

* AB, 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak, sonra 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü' diyecek. Görüşürüm. AB'ye bu noktada hesap verecek değiliz

2023 SEÇİMLERİ



Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok