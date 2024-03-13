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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda Taş ailesinin misafiri oldu

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#Recep Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#İftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda Taş ailesinin misafiri oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 21:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarını Ankara’da misafir oldukları Taş ailesi ile birlikte yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara’da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık. Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. #Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın" dedi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#İftar

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