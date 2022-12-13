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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan’da

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#Türkmenbaşı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 23:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Türkmenistan’ın Türkmenbaşı kentine geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Türkmenistan’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenbaşı Uluslararası Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.

BERDİMUHAMEDOV VE ALİYEV İLE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Avaza kentinde düzenlenecek olan zirvede, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

Zirvede ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca zirve marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. 

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#Türkmenbaşı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan

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