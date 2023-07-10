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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vilnius'ta 10-12 Temmuzâ€™da dÃ¼zenlenecek olan NATO Zirvesine katÄ±lmak Ã¼zere Litvanyaâ€™ya gitmeden Ã¶nce AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Devlet Konukevinde aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

"NATO UKRAYNA KONSEYÄ°NÄ°N Ä°LK TOPLANTISINI DA BU VESÄ°LEYLE TERTÄ°PLEYECEÄžÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "YarÄ±n baÅŸlayacak NATO Devlet ve HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± Zirvesiâ€™ne katÄ±lmak Ã¼zere birazdan Vilniusâ€™a hareket edeceÄŸiz. Zirvemizi Ukrayna'daki savaÅŸÄ±n kÃ¼resel istikrarÄ± ve gÃ¼venliÄŸe yÃ¶nelik menfi tesirinin arttÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde yapÄ±yoruz. Bu kritik zamanda NATO coÄŸrafyasÄ±nÄ±n savunmasÄ± ve gÃ¼venliÄŸi hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ telakkisinde bulunacak Ã¶nemli kararlara imza atacaÄŸÄ±z. Ä°ttifakÄ±n caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve savunma yapÄ±lanmasÄ±nÄ± tahkim etmek, Ukrayna baÅŸta olmak Ã¼zere ortaklarÄ± desteklemek Ã¼zere Madrid Zirvesi'nde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlarÄ± gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz. NATO'nun ve mÃ¼ttefiklerin Ukrayna'ya desteÄŸinin bir gÃ¶stergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyinin Ä°lk toplantÄ±sÄ±nÄ± da bu vesileyle tertipleyeceÄŸiz. SavaÅŸÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸla sona erdirilmesinin Ukrayna'nÄ±n NATO'ya Ã¼yelik sÃ¼recini daha da kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Madrid'de ittifakÄ±n savunma planlarÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve bunlarÄ±n Vilnius zirvesinde onaylanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Bu sÃ¼reÃ§te iÅŸi yokuÅŸa sÃ¼rme Ã§abalarÄ±na raÄŸmen her zaman olduÄŸu gibi ittifak dayanÄ±ÅŸmasÄ±yla hareket ettik. Milli Ã¼ste NATO'nun terÃ¶rizmle mÃ¼cadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geÃ§ilmesi amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz. Zirvenin Ã¶nemli sonuÃ§larÄ±ndan bir diÄŸeri ise asgari yÃ¼zde 2 savunma harcamasÄ± taahhÃ¼tÃ¼nÃ¼n yenilenmesi olacaktÄ±r. Tabii bir taraftan savunma harcamalarÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± konuÅŸulurken diÄŸer taraftan kÄ±sÄ±tlamalarla frene basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶rÃ¼yoruz. BazÄ± mÃ¼ttefiklerimizin haksÄ±z yere Ã¼lkemize uyguladÄ±klarÄ± kÄ±sÄ±tlama ve engellemeler bizi sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±yor. 2019 savunma harcamalarÄ±nda neredeyse yÃ¼zde iki seviyesinin gÃ¶ren Ã¼lkemiz bu alanda ÅŸu an yÃ¼zde bir virgÃ¼l otuzlara geriledi. Zirvede TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m ve kÄ±sÄ±tlama uygulayan mÃ¼ttefiklere bu yanlÄ±ÅŸtan sÃ¼ratle dÃ¶nmeleri Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± tekrarlayacaÄŸÄ±m" dedi.

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"Ä°SVEÃ‡ KONUSUNDA Ä°SE SÃœREÃ‡ DEVAM EDÄ°YOR"

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bir diÄŸer gÃ¼ndem maddemiz ise NATO'nun geniÅŸlemesidir. TÃ¼rkiye NATO'nun aÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ±nÄ± hep desteklemiÅŸ bir Ã¼lkedir. Makedonya sadece isim meselesinden dolayÄ± tam 16 yÄ±l boyunca kapÄ±da bekletilirken bu politikaya verdiÄŸimiz desteÄŸi her fÄ±rsatta ifade ettik. Ä°sveÃ§ ve Finlandiya'nÄ±n NATO'ya Ã¼yelik baÅŸvurularÄ± konusunda geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Madrid'de imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼Ã§lÃ¼ mutabakatla bir yol haritasÄ± hazÄ±rlandÄ±. Finlandiya taahhÃ¼tleri gereÄŸince hareket ederek. Nisan ayÄ±nda ittifaka resmen Ã¼ye oldu. Ä°sveÃ§ konusunda ise sÃ¼reÃ§ devam ediyor. Ä°lgili kurumlarÄ±mÄ±z iÅŸli muhataplarÄ±yla temaslarÄ±nÄ± ÅŸeffaf ve iyi niyetli bir yaklaÅŸÄ±mla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ben de bu akÅŸam sayÄ±n genel sekreter ve Ä°sveÃ§ baÅŸbakanÄ±yla gÃ¼Ã§lÃ¼ bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸim. Ä°sveÃ§'in NATO'ya Ã¼yelik sÃ¼recinin ilerleyebilmesi Ã¼Ã§lÃ¼ Mutabakatta kayÄ±tlÄ± hususlarÄ±n yerine getirilmesine baÄŸlÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye olarak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle ve uzantÄ±larÄ±yla ayrÄ±m gÃ¶zetilmeden mÃ¼cadele edilmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemekten neredeyse dilimizde tÃ¼y bitti. Bu vesileyle dÃ¼n PenÃ§e Kilit Harekat BÃ¶lgesinde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen kahraman mehmetÃ§iklerimiz Hasan TaÅŸ ve Furkan GÃ¼nergÃ¶k'e Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbimden ÅŸehitlerimizin yakÄ±nlarÄ±na ve silah arkadaÅŸlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Askerimizi, polisimizi, sivil vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit verdiÄŸimiz bir durumda kimse bizden taviz ve anlayÄ±ÅŸ gÃ¶stermemizi beklememelidir. Biz bize verilen ve altÄ±na imza atÄ±lan tÃ¼m sÃ¶zlerin tutulmasÄ±nÄ± istiyoruz. Ve bu konularda kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z daimdirÃ¶ diye konuÅŸtu.

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"Ã–NCE GELÄ°N TÃœRKÄ°YE'NÄ°N AVRUPA BÄ°RLÄ°ÄžÄ°'NDE Ã–NÃœNÃœ AÃ‡IN"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "NATO misyon ve harekatlarÄ±na en Ã§ok katkÄ± veren ilk beÅŸ mÃ¼ttefikten biri olarak Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni fazlasÄ±yla yapÄ±yor. Karada, denizde, havada, ileri teknolojilerden yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenekler saÄŸlÄ±yoruz. NATO'nun da sÄ±nÄ±rlarÄ± olan GÃ¼ney hudut bÃ¶lgelerimizde ve Ã¶tesinde terÃ¶rle mÃ¼cadelemiz devam ediyor. Kitlesel dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ hareketlerinin Ã¶nlenmesinde ve idaresinde kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte kritik roller Ã¼stleniyoruz. Tehditlerin arttÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde mÃ¼ttefiklerimizle birlikte ittifaka verdiÄŸimiz Ã¶nemi teyit edeceÄŸiz. Zirve marÅŸÄ±nda bazÄ± devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±yla ikili temaslarda bulunacaÄŸÄ±m. Litvanya ziyaretimin Ã¼lkemiz ittifakÄ±mÄ±z ve bÃ¶lgemiz iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum. Tabii bu vesileyle bir gerÃ§eÄŸin de altÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ã§izmek istiyorum. O da ÅŸudur, Åžu an 50 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n zamandÄ±r Avrupa BirliÄŸi kapÄ±sÄ±nda bekletilen bir TÃ¼rkiye var. Ve ÅŸu anda NATO Ã¼yesi Ã¼lkelerin hemen hemen tamamÄ± Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesidir. TÃ¼rkiye'yi Avrupa BirliÄŸi kapÄ±sÄ±nda 50 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n zamandÄ±r bekleten bu Ã¼lkelere buradan sesleniyorum. Ama aynÄ± zamanda Vilniusâ€™da da sesleneceÄŸim. Ã–nce gelin TÃ¼rkiye'nin Avrupa BirliÄŸi'nde Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±n ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasÄ±l onun Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±ysak, Ä°sveÃ§'in de Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§alÄ±m. Bu konuda dÃ¼n akÅŸam sayÄ±n Bidenâ€™a da bu ifadeleri kullandÄ±m. Ve Vilniusâ€™da bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapmak durumundayÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben de ÅŸuna inanÄ±yorum. Milletimin bizden beklentisi var. Milletimizin bizden beklentisini de artÄ±k daha kaldÄ±ramayÄ±z 50 yÄ±lÄ± aÅŸtÄ±. Biz TÃ¼rkiye'yiz. Biz bir Ã§at kapÄ± Ã¼lkesi deÄŸiliz. Bunun bilinmesi lazÄ±m. Zirvede yapacaÄŸÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±yla bu temaslarÄ± yaparken bunlarÄ± da ifade edeceÄŸim. Litvanya ziyaretimin Ã¼lkemiz, ittifakÄ±mÄ±z ve bÃ¶lgemiz iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle sizlere veda etmeden Ã¶nce hafta sonu Karadeniz bÃ¶lgemizde yaÅŸanan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlardan ve sellerden olumsuz etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ve yine orada da ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuÅŸtu.