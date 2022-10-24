Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tuttuk

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yapmak üzere Diyarbakır’daydı. Havalimanından otobüsle toplu açılış programının yapılacağı İstasyon Meydanı’na geçen Erdoğan’ı Diyarbakırlılar ‘gözümüzün ışığı, canımız ciğerimiz’ gibi sözlerin yer aldığı Kürtçe pankartlar ve davul zurnayla karşıladı. Erdoğan yol boyunca kendisini bekleyenleri selamlarken çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan kenti ziyaretinde daha önce sözünü verdiği Diyarbakır Cezaevi’nin müze olacağı açıklamasını yaptı, ardından ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye’ adlı programda ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi.

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DİYARBAKIR Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 işyeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BU NE MUHTEŞEM İLGİ

“Bu ne muhteşem ilgi, bugüne kadar ben Diyarbakır’ı böyle görmemiştim. Güzel de bir pankart açmışlar. Ne diyor ‘Reis paradan 6 sıfırı attın, 2023’te 6 sıfırı da biz atacağız’ Diyarbakır’ı özlemişiz. Biz yıllardır ne diyoruz? Biz Türk’üyle, Kürt’üyle, Gürcü’süyle, Abaza’sıyla yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz, öyleyse ayrım yok. Ne diyoruz? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölenlere de fırsat vermeyeceğiz.

KÜRTLÜKLE ALAKASI YOK

Ah şu Diyarbakır surlarının, Dicle Nehri’nin dili olsa da konuşsa... Ah şu Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa. Düne kadar kültürüyle tarihiyle sanatıyla sanayisiyle ticaretiyle insanıyla Diyarbakır’ın kolunu kanadını kıranların ihanetini anlatsa. Ağızlarından demokratik siyaset lafını eksik etmeyenlerin, her nutuklarını hak, hukuk ve özgürlük lafıyla bitirenlerin nasıl baskının, zulmün dibine vurduklarını anlatsa. Sürekli Kürt lafı ederek Kürtleri sömürenlerin sizlerin evlatlarının kanı ve canı üzerinden kendilerine ultra lüks hayat kuranların riyakârlıklarını anlatsa. Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok.

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Şu anda Edirne Cezaevi’nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok. Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Şu anda bir tane eş başkanları var. Kürt mü? O da değil. O da benim Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunların oyununa gelmeyeceğiz. Bunların hesabını ben inanıyorum ki Diyarbakırlı kardeşlerim soracaktır. Diyarbakır altyapısı, ekonomisi, kültürüyle, sanatıyla yüzünü geleceğe dönmüş güven ve huzur içinde kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir.

RESTORASYON PROJELERİ HAZIR

Bugün Diyarbakır, gördüğüm kadarıyla 70 binin üzerinde bir katılım var. Biliyorsunuz, buraya müjdeyle geliyorum. Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi’ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla cezaevi Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız eski cezaevinin restorasyonu için gereken projeleri hazırladı. Geçmişte nice acılara, zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası, artık hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekânı olarak hizmet verecek. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor.”



DİYARBAKIR’IN RENGİ TERÖR DEĞİLDİR

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Erdoğan “Buradan tüm dünya ile tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum” diyerek şöyle devam etti: “Diyarbakır’ın rengi terör değildir, başarıyla tamamlanan sur kültür yolu festivalidir. Diyarbakır’ın rengi baskı, zulüm ve acı değildir. Bugün yenilerinin açılışlarını yaptığımız, üreten istihdam eden fabrikalardır. Diyarbakır’ın rengi PKK’nın istismarı veya HDP’nin sapkınlığı değildir. Bugün sizlerle beraber sergilediğimiz işte bu kardeşliktir, muhabbettir, birliktir. Diyarbakır’ın rengi, bu şehrin halkını neredeyse zincirli kölesi gibi gören terör ve siyaset baronları değildir.

GEL BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM

Diyarbakır’ın rengi kökenine, inancına, kültürüne, medeniyetine sahip çıkan asil insanlardır. Diyarbakır’ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bunun için diyorum ki; Ey Diyarbakır gel, her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Çünkü sen koskoca bir medeniyetin sembol şehrisin. Çünkü sen büyük ve güçlü ve Türkiye’mizin en güçlü lokomotiflerinden birisin.”

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KANDİL’DEN BRÜKSEL’E HERKES DUYSUN

DİYARBAKIR’ın artık huzurun şehri olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu: “Biz ülkemizi doğu sınırlarından güney sınırlarına, batı sınırlarından kuzey sınırlarına ve ötesindeki etki coğrafyalarımıza kadar dört bir yanıyla bir huzur adası yapmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin demokratik ve ekonomik sorunlarını nasıl bir çözdüysek bundan sonraki her meselesini de yine biz çözeceğiz. Diyarbakır bizimle olduğu müddetçe önümüzde duracak güç, bizi engelleyecek kimse tanımıyoruz. Buradan öyle bir ses verin ki Kandil’den Brüksel’e kadar her yerden duyulsun. Dostlarımızın kalbi sevinçle, düşmanlarımızın yüreği korkuyla dolsun.”

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19 FABRİKA HİZMETTE

ERDOĞAN Diyarbakır’da 140 projenin açılışını yaptı. Erdoğan, Diyarbakır’ın yeniden Türkiye’nin en önemli sanayi ve üretim merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini söyledi. Açılışı yapılan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 yeni fabrikanın buna işaret ettiğini belirten Erdoğan, “Toplamda 1 milyar 200 milyon liranın üzerinde bir yatırımla tamamlanan bu 19 fabrika, üretimde, ihracatta ve istihdamda sağlayacağı katkılarla, şehrimizin parlayan yıldızına destek olacaktır” dedi.

NEREDE BATI’NIN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

Diyarbakır annelerini Batı’nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı’nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır annelerini, evlatları Kandil’e kaçırılan Diyarbakır annelerini gelip ziyaret ettiler mi, gördüler mi? Onların insan hakları savunuculuğu ile alakası yok. Onlar, sadece sahne artisti. Ama benim Diyarbakır annesi kardeşlerim bunlara yüz, pirim vermediler. Dik durdular eğilmediler ve peyderpey evlatları da dönüp geldi.

DİYARBAKIR CEZAEVİ MÜZE OLUYOR

BİR DÖNEME KİLİT

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen Diyarbakır Cezaevi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Bozdağ, 12 Eylül döneminde işkencelerle anılan cezaevinin kapısına kilit vurup anahtarı Bakan Ersoy’a teslim etti.

DİYARBAKIR ANNELERİYLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstasyon Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreni öncesinde alanda bulunan Diyarbakır anneleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin acılarını dinleyip sohbet etti. Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu.