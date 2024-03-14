Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak’ta konuştu: Buralar uçacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin seçim mitinglerine katılmak için dün Şırnak ve Mardin’deydi. Şırnak’ta Adliye Meydanı’nda 25 bin kişiye hitap eden Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Son 21 yılda vatan topraklarının her karışına terimizi akıttık. En yakın şahitlerinden biri de Şırnak’tır. Gerçi Şırnak ile aramıza girmek için her yolu deneyenler oldu. Halbuki kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye de olmaz.

SİNSİ OYUNU BOZDUK

21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla sinsi oyunu bozduk. Şimdi güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne geçiyoruz. Türkiye’yi ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz.

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NEREDEN NEREYE

Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara, Türkiye’nin önü de ufku da bahtı da açıktır. Kimse merak etmesin. ‘Türkiye Yüzyılı’nın güneşinin doğmasına kimse engel olamayacaktır. Ülkemizi altyapısıyla, ekonomisiyle, sosyal destekleriyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına dahil etmeye az kaldı. Şu anda satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11’inci sıradayız. Gabar’da günlük petrol üretiminde 37 bin varil geçildi. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmeyi, yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da yeni petrol arama alanlarımız arasına girdi. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Şırnak’ı madenleriyle, jeotermaliyle, güneşiyle, rüzgârıyla ülkemizin önde gelen enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız. ”

Şırnak’taki programının ardından Mardin’e geçen Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’ndaki mitingde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında Mardin’e kendilerini tam anlatamadıklarının farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, “Son seçimlerde bunu bir kez daha gördük. Mardin’de arzu ettiğimiz oranlara maalesef ulaşamadık. İnşallah bunu önümüzdeki seçimlerde hak ettiği seviyeye getireceğiz.” (DHA)

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SUUDİ BÜYÜKELÇİ: ‘DİZİLERDEN TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM’

-CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın büyükelçilerle bir araya geldiği iftar programında ilginç bir diyalog yaşandı. Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr aynı masada oturduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönerek, “Bir dahaki geldiğimde Türkçe konuşacağıma söz veriyorum. Ben de eşim de Türk dizilerini izliyoruz” dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da gülerek, “Hadi bakalım, göreceğiz” diye karşılık verdi. AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya’nın ‘Türkçe’yi nasıl öğreneceğini’ sorması üzerine de Abualnasr “Sana bir sır vereyim. Türk dizilerini seviyoruz” dedi. Abualnasr ayrıca, güllacı da çok sevdiğini söyledi. Bunların yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al-Dhaheri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına gelerek, saygılarını iletti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Kardeşime selam söyle. Yakın bir süreçte zaten görüşmüştük” ifadelerini kullandı.

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İFTARDA TAŞ AİLESİ’NE KONUK OLDULAR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarda Taş Ailesi’ne misafir oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, “Bugün Ankara’da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık. Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın” dedi.

ŞIRNAK’TA TRAFİK KAZASI: 1 POLİS ŞEHİT

-ŞIRNAK’ta trafik kazasında 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. Mardin’deki mitingi sırasında kazaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.