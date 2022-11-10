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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant’ta

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#Semerkant#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özbekistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant’ta
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 14:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sebebiyle Özbekistan’ın Semerkant kentine geldi. Erdoğan, Semerkant havalimanında törenle karşılandı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Kasım Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov TDT Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Semerkant’ta geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant’ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Semerkant’a geldi.

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#Semerkant#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özbekistan

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