Son dakika... Rusya’nın Herson’dan çekilmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çekilme kararı olumlu ve önemli bir karar

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Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti. Ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Semerkant Zirvesi'nde önemli kararlar alacağız. Küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Zirvenin, Türk devletleri arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum.

TAHIL KORİDORUNDAN YENİDEN SEVKİYAT

Bu bir lider siyasetidir. Lider siyasetinin gereğini de sayın Putin'le yaptık. Birbirimize özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız. Birbirimize olan özgüven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Bugüne kadar böyle yürüdü. Gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma, savunma sanayindeki attığımız adımlar birbirimize saygıyı teşvik ediyor. Bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk, şimdi de takipçisiyiz.

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ERMENİSTAN'LA İLİŞKİLER: BİZLER DÜŞMAN ÜRETMEYE DEĞİL DOST KAZANMAYA GAYRET EDİYORUZ

Ermenistan'la en son Prag'da görüşmeler yaptık, kendilerine 'Azerbaycan'la ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz bizim de Ermenistan'la ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir.' Bunu çok açık, net kendilerine ifade ettik. Bu aşamaya henüz gelinebildi diyemem. Diasporalar aleyhte çalışıyorlar, bu süreci olumsuz etkiliyor. Bunu olumlu istikamete döndürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bizler düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz. Temennim o ki, Ermenistan yönetimi bunu başarırsa, gerek Laçin gerek Zengezur, tabi bunlarla ilgili Azerbaycan ile ilgili olumlu adımlar atarlarsa, bu da bizim atacağımız adımları olumlu yönde etkiler.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ne zaman bu iş biter, bunu söylemek akıl karı değil. Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu, önemli bir karar. Temennim odur ki G-20'ye Rusya'dan katılım olacak mı bilemiyorum, katılım olursa görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasimizi Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz. Temennimiz odur ki; savaşın egemen olduğu dünyadan barışın egemen olduğu dünyaya geçişi sağlayalım.