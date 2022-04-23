Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla görüştü: Geri durmayacağız kararlı bir şekilde devam edeceğiz

#Erdoğan#Şehit#Mesaj

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ün ailesini ziyaret ettiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak şehit babasına başsağlığı diledi.

Haberin Devamı

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök (23) son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Hasancıklı Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, şehit toprağa verildikten sonra şehidin baba ocağına gitti. Kirişçi’nin telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehidin babası Osman Gök ile görüştü. Erdoğan, Gök’e başsağlığı dileklerini ileterek, “Öncelikle cennete uğurladığımız evladımız bizim gurur abidemiz. Tüm aileye sabırlar niyaz ediyoruz. Siz sevgililer sevgilisi peygamberimize evladımızı komşu olarak uğurladınız. Ama kanları yerde kalmadı kalmıyor. Şu an itibariyle 52 teröristi öldürdük. Bu artarak devam ediyor edecek.

Haberin Devamı

Az öncede Hulusi paşamla da görüştüm. Gerek Irak’ta gerekse Suriye’nin kuzeyinde bu operasyonlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde de ciddi manada terörist etkisiz hale getirildi. Bundan tabi geri durmayacağız kararlı bir şekilde devam edeceğiz” diyerek şehidin annesine de başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin babası Gök, Cumhurbaşkanı Erdoğan 52 teröristin öldürüldüğünü söylemesi üzerine, “Çok memnun oldum bu haberi verdiğiniz için” dedi.

Gözden Kaçmasın

MSB duyurdu: Terör örgütü PKK/YPGye ağır darbe... 54 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe... 54 terörist etkisiz hale getirildiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#Şehit#Mesaj

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı