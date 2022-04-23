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Son dakika... MSB duyurdu: Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe... 50 terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Terörist#Operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 50 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Dün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Mare yerleşim yerindeki polis kontrol noktasına Tank savar silahları ile saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda Özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu.

Bu saldırı ile eş zamanlı olarak TSK üslerine de havan tacizleri gerçekleştirildi. Daha sonra da tacizler hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekat bölgelerindeki üs bölgelerinde devam etti.

DÜNDEN BUGÜNE KADAR 50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu saldırıların ardından meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi ve geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları ile operasyonlar neticesinde dünden bugüne kadar 50 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

"TSK, ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADI, BIRAKMAYACAK"

Türk Silahlı Kuvvetleri başlatılan operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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"Türk Silahlı Kuvvetleri şimdiye kadar tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında misliyle karşılık verilecek ve TSK’nın operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir."

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terörist#Operasyon

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