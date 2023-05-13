Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı

İHA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 21:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını İstanbul’da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde akşam namazı ile sonlandırdı.
İstanbul'un; Ümraniye, Sancaktepe ve Beyoğlu ilçelerinde düzenlenen mitinglerde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde akşam namazı ile sonlandırdı.