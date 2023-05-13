Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayasofya#İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofyada sonlandırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 21:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını İstanbul’da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde akşam namazı ile sonlandırdı.

Haberin Devamı

İstanbul'un; Ümraniye, Sancaktepe ve Beyoğlu ilçelerinde düzenlenen mitinglerde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde akşam namazı ile sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofyada sonlandırdı

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: En geç 06.30da sandık başında bulunmanızı rica ediyorumCumhurbaşkanı Erdoğan: En geç 06.30'da sandık başında bulunmanızı rica ediyorumHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayasofya#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

#Deprem
Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD