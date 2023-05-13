Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı

Haberin Devamı

İstanbul'un; Ümraniye, Sancaktepe ve Beyoğlu ilçelerinde düzenlenen mitinglerde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde akşam namazı ile sonlandırdı.