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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.04.2021 - 21:38 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti.

Burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı


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