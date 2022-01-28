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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii açılış törenine katıldı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gülhane Camii#Cuma Namazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii açılış törenine katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Burada emeği geçenleri şahsım ve milletim adına özellikle tebrik ediyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Burada emeği geçenleri şahsım ve milletim adına özellikle tebrik ediyorum. Buranın yapımında Ziraat Katılım’ın ciddi bir yatırımı oldu. Bundan dolayı da Ziraat Katılım’a çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada Gülhane Hastanesinin içinde böyle bir mabedin olması ve Sağlık Bilimleri Üniversitemizin tamamıyla manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. Rabbimiz ne buyuruyor? ‘Kim beni için dünyada bir mescit inşa ederse, ben de onlar için cennette bir ev, saray inşa ederim’ diyor. İnşallah bu mescidin yapımında emeği olanları tekrar şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Burada yapılacak ibadetlerin ve öğrencilerimizin gerek kız gerek erkek, onlar için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının gayet güzel olduğunu gördüm. Bundan dolayı da işin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı mimarından mühendisine, işçisine ve yüklenici firmaya da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar. Tekrardan Gülhane Askeri Tıp Akademisi içerisindeki bu eserin Ankaralılara hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii açılış törenine katıldı

Temeli 2018 yılının Aralık ayında atılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii, 4 bin metrekare üzerinde bin metrekare olarak tasarlandı. Selçuklu mimarisinin ön plana çıktığı cami, kubbesiz, düz çatı, tek minareli ve tek şerefeli olarak tasarlandı. Cami bünyesinde, aynı anda 100 kişinin kullanabileceği bir kütüphane, 120 kişilik etüt salonu, kapalı otopark, gasilhane ve imam odası bulunuyor. Kapalı alanında aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği caminin iç ve dış doğramaları ahşap ve vitray cam şeklinde tasarlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii açılış törenine katıldı

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Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

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