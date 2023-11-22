Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehine ve tutukluların takasında mutabakata varılması olumlu bir gelişme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

İki gün önce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ydü. 7 bine yakın masum Filistinli çocuk maalesef bu günü göremedi.

Çünkü İsrail yönetimi, bu çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hakkı olan “yaşama hakkını” onların elinden aldı.

Filistinlileri kendi yurtlarından göçe zorladı; ölümden kaçmak için son bir umutla sığındıkları hastaneleri, okulları, kampları, ibadethaneleri, kiliseleri acımasızca bombaladı.

Hatta bugüne kadar varlığını hep inkâr ettikleri nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunacak kadar kontrolü kaybettiler.

Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz.

Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir.

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Bunları yapanlar, insanlığın vicdanıyla birlikte uluslararası hukuk önünde de muhakkak hesap vermelidir.

Biz hiçbir şekilde sivillere yönelik eylemleri mazur ve meşru görmüyoruz.

Bugün Çevrim İçi G20 Zirvesi’ni gerçekleştirdiğimiz tüm liderleri de İsrailli-Filistinli, Yahudi-Müslüman-Hristiyan diye ayırmadan sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum.

Son olaylarla birlikte, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail’le yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük.

Tüm ülkeleri bu kapsamda iki devletli çözümün tesisi için de inisiyatif almaya çağırıyorum.

Biz Türkiye olarak garantörlük dâhil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız.

4 günlük insani fasıla ilanı ve sınırlı sayıda da olsa rehine ve tutukluların takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir.

Bu adımın, önceliğimiz olan ve bir an evvel tesis edilmesini beklediğimiz kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum.