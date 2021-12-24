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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Hıfzısıhha#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair konularla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Dünyanın en büyük kapasiteli aşı araştırma, üretim ve geliştirme projesi olacak Hıfzısıhha projesini Ankara'da hayata geçiriyoruz." diyen Erdoğan, "Yakında ihalesini yapacağız. 50 bin metrekare kapalı alana sahip projenin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak, onun da müjdesini vermiş olayım" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TURKOVAC'la beraber Kovid aşısı üretebilen 9 ülkeden biri olduk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"VATANDAŞLAR GÖNÜL RAHATLIĞIYLA AŞISINI OLMALI"

Aşımızın hem etkinliğini hem de güvenilirliğini test ettik ve emin olduktan sonra insanlığın kullanımına sunduk. Aşımız tüm insanların kullanımı üretiliyor. İthal ürün olması nedeniyle yerli aşımızı bekleyen bir grup vatandaşımız olduğunu biliyor, görüyoruz. Bu vatandaşlarımız her ne kadar yersiz de olsa endişelerinden sıyrılıp aşılarını gönül rahatlığıyla olmalıdır. Aşımız koruyucu etkisin ispat etti.

Geçen hafta Afrika ülkeleriyle yaptığımız toplantıda ülkelerin liderlerinden bu konuda yoğun talep aldık.

Gelişmiş dediğimiz ülkeler bu konuda maalesef ellerini sıkı tutuyorlar. Biz bu ülkelerin çoğundan madden zengin olmayabiliriz ama manen zengin Türk milleti aşıya aç bu insanların talebine duyarsız kalmadı, kalmayacaktır.

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"ONUN DA MÜJDESİNİ VERMİŞ OLAYIM"

Dünyanın en büyük kapasiteli aşı araştırma, üretim ve geliştirme projesi olacak Hıfzısıhha projesini de Ankara'da hayata geçiriyoruz. Yakında ihalesini yapacağız. 50 bin metrekare kapalı alana sahip projenin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak, onun da müjdesini vermiş olayım.

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