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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonuyla karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdik

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gaziantep#Toplu Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonuyla karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye ekonomisi batacak bize de gün doğacak diye ellerini ovuşturuyorlardı. Halbuki kurun dengesiz dalgalanışı 84 milyonu olumsuz etkiliyor. Unutmayın atalarımızın güzel bir lafı var; Dere yatağında akar. Kur spekülasyonu denilen olayı bir saatte atıverdik. Ben ekonomistim benim işim bu. Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz Suriyeli kardeşlerimizi gönderecek yer aramayız. Kapılarımızı bugün de açarız, yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var. Bay Kemal bundan rahatsız.

Elektriği bedava verecekmiş. Be hey cahil elektriği bedava hakkına belediye başkanı sahip mi? Elektriği veren biziz, biz. Be hey cahil. Zaten hayatınız yalan. O zaman Adanalı çiftçilerimize bedava elektrik versinler, elini tutan mı var? Seçimlerden önce suyu bedava vereceğiz dediniz. Neyi bedava verdiniz? Hiçbirisini.

Anadolu aslanları tabiri bu şehirden çıkmıştır. Sizler gayretiniz ve başarınızla bölgenin kaderini değiştirdiniz. Gaziantep her yerde örnek gösterdiğimiz şehrimizdir, gururumuzdur.

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Geçen yıl Gaziantep'te 300 fabrika açtık. Bay Kemal icraat, icraat, laf değil. Bir tanesi fabrikaları saymaya geldi. Baktı fazlası çıkacak saymayı bıraktı. Bay Kemal lutfeder gelirsen yerini sana gösterirler.

Bizimle uğraşmaktan dünyayı kendilerine zehir edecekler.

Değerli kardeşlerim, yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlarla birlikte özel derslik sayımız 24 bini geçmiştir. 2002'de toplam derslik sayısı 6 bini bile bulmuyordu. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatmak için bu örnek bile yeterlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonuyla karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdik

İBB'YE PANKART TEPKİSİ

İstanbul'dan gelirken büyükşehir belediyesi bir pankart asmış. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yurtları var' diye. Vah zavallılar. Bizim şu anda KYK olarak açtığımız yurt sayılarını ben unuttum.

Bugün hizmete açacağımız en önemli yapım ise Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binasıdır.

Büyükşehir belediyelerimiz tam 9 tane yüzme havuzu inşa etti. Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Eğitim ve Sanat merkezi şehrimize kazandırıldı. İstanbul'a kazandırdığımız AKM'de de merhum Yavaşca için bir müze açıldı. 

"BEYAZ TÜRKLER, HAYVANLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

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Hayvanlarınıza sahip çıkın. Asiye yavrumuzu gördünüz. Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın. Asiye yavrumuz hamdolsun emin ellerde. Yavrumuzu Antalya'ya götürdük. Prof. Dr. Ömer Bey'e emanet ettik. İnşallah yavrumuzu sağlığına kavuştururuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonuyla karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdik

Bulvarı, Tekstilkent Polis Amirliği, çok sayıda sosyal tesis Şahinbey belediyemizce tamamlandı. Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı toplam değeri 1 milyar 193 milyon lira olan bu eserin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

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"BEN EKONOMİSTİM"

Bugün Cumhur İttifakı'na saldıranlara baktığınızda, ülkemize de düşman olduğunu görürsünüz. Türkiye ekonomisi batacak bize de gün doğacak diye ellerini ovuşturuyorlardı. Halbuki kurun dengesiz dalgalanışı 84 milyonu olumsuz etkiliyor. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık, kurun seviyesini şartlar belirler. Unutmayın atalarımızın güzel bir lafı var; Dere yatağında akar. Bay Kemal bunları bilmez. Kur spekülasyonu denilen olayı bir saatte atıverdik. Ben ekonomistim benim işim bu.

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Ne sinsi hesaplar yapıldığını hep birlikte gördük mü? Ülkesinin felaketi pahasına iktidar peşinde olanlara şahitlik ettik. Biz bu süreç boyunca çalıştık. Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık.

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"SEÇİM HAZİRAN 2023'TE"

Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi söz konusu değil. Türkiye bir hukuk devleti olarak gereğini yerine getiriyor. Bay Kemal ne diyordu faizi sıfırlayın. Dün öyle dedin bu defa farklı konuşmaya başladın. Yaşananlar bunların ne kadar sığ olduğunu gösteriyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonuyla karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdik

Önümüzdeki yıl Gaziray'ı da açmayı planlıyoruz. Son 19 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle arazileri açtık. 300 bin dekar daha araziyi suyla buluşturuyoruz. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonuyla karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdik

Yapılan tüm eserler Gazianteplilere hayırlı olsun.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gaziantep#Toplu Açılış Töreni

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