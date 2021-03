Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüsle mücadelede sevindirici haberi verdi

Beştepe’deki kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

SINIRLI YANSIMA

“Hangi normalleşme adımlarının atılacağını şeffaf bir şekilde açıklamıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü kabine toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz.

DİKKATLİ DAVRANALIM

Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Tüm bu verileri göz önüne alarak toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Milletimizin yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere muhakkak uyarak hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarının hem de şehirlerini ve ülkemizi bu müsibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”

AŞIDA 5'İNCİ SIRADAYIZ

Son 7-8 yıldır ülkemizin önünden hiç eksilmeyen siyasi, sosyal, ekonomik tuzaklar, bize, büyük ve güçlü Türkiye’nin önemini tekrar tekrar göstermiştir. Dayatmalara eyvallah etmeyerek, Türkiye’yi 2023 rotasında tutmakta kararlı davrandık. Türkiye’ye bu şekilde diz çöktüremeyeceklerini görenlerin, diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını da, reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık. Hazırlık aşamasında olduğu gibi bu programların uygulama sürecinde de her türlü yapıcı eleştiriye ve katkıya açığız. Ülkemizin hayrına olan her iş gibi, reformlarımızı da kör bir husumetle sabote etmeye çalışanları ise milletimizin takdirine havale ediyoruz. Bugün itibariyle ülkemizde yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada beşinci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar, yurtdışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.

FAHİŞ FİYATLARA 32 MİLYONLUK CEZA

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturduk. Bu çerçevede yapılan denetimler neticesinde bugüne kadar toplam 32 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı. Salgının ilk gününden itibaren milletimizin gıda güvenliği ve tedarikinde en ufak bir aksaklığın oluşmasına müsaade etmedik. Bu desteklerle, milletimizin her kesiminin salgın dönemini en az zararla atlatmasını temin etmeyi amaçladık. Milletimizin her bir ferdinin yanında olmak en başta gelen görevimizdir. Ancak, asıl olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek, aşılamayı hızlandırarak, moralleri yüksek tutarak, salgın sonrasına hazırlanmaktır. Bunun için vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, biz her yeri açsak bile, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için, bu bir anlam taşımaz.

DESTEKLER 80 MİLYAR LİRAYI BULDU

Bu dönemde, 3.7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz. Şartları kısa çalışma ödeneği almaya yetmeyen ve ücretsiz izne çıkarılan 2.5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. İşsizlik Ödeneği kapsamında 1 milyon kişiye 5.5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşması imkânı sağladık. Salgının başından itibaren verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu. Başvurusu kabul edilen 140 bini aşkın esnaf ve sanatkârımıza 2 milyar 80 milyon lira tutan kira ödemesine devam ediliyor.

MÜCADELENİN KİTABI YAZILDI

Erdoğan toplantıda, İletişim Başkanlığı’nca hazırlanan ve kendisinin de önsözünü kaleme aldığı ‘Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi’ kitabını gösterdi.

