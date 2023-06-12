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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTCde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 12:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na geçti. Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 13:10'da KKTC'ye ulaşırken resmi tören ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTCde

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTCde

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#AK Parti

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