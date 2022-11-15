Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıldönümünü kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 39. yıldönümü sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir."