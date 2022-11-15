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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıldönümünü kutladı

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#Erdoğan#KKTC#Kuruluş Yıldönümü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTCnin 39. kuruluş yıldönümünü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 20:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 39. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 39. yıldönümü sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. 

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir." 

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#Erdoğan#KKTC#Kuruluş Yıldönümü

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