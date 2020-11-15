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Haber Giriş: 15.11.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, törenin ardından Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıt özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit törenine katıldıktan sonra Kapalı Maraş’ı ziyaret edecek. Hala Sultan Camii’ni de ziyaret edecek olan Erdoğan, ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine iştirak edecek. Erdoğan, sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüşme gerçekleştirecek ve görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

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