Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanmak dışında ihtimalimiz olmayan bir seçim

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Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

“Seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başladığımız dönemde artık geçen her gün bizim için adeta hazine değerindedir. Sahayı sıkı tutmalıyız. AK Parti’yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazu esasına dayanan bir iletişim kurmalıdır. Halka tepeden bakan, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz. Gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti’de sorumluluk üstlenemez. Bunlar AK Parti’de görev alanlarda aradığımız ihtiyati değil, mecburi vasıflardır. Aksi takdirde ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti değil, ülkemiz de zarar görmektedir. Milli iradenin muhafızı olan AK Parti’nin kaderi ile ülkenin ve milletin kaderi iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat hesabı, kişisel kapris, dar ekip dayanışması bu ilmi misyonun önüne geçemez, üstüne geçemez. Bileğini bükmeye vesayetçilerin, darbecilerin gücü yetmeyen bu partiyi kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz, kimseye eyvallah etmeyiz.

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SEÇİMDEN ÖNCE SEÇİMİ KAZANACAĞIZ

Her seçim bizim için rövanşı olmayan bir müsabaka gibidir. Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Seçim gününe kadar çalışacağız. Hemen ardından da 2023 seçim zaferinin sembolü olacak 23 milyon üye hedefi ile devam edeceğiz. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. 11 milyonu aşkın üyemiz var mı? Var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir.”

KILIÇDAROĞLU’NA: MUHAFAZAKÂR GENÇ KADINLARA SESLENMESİ YOK MU...

ERDOĞAN, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu şu sözlerle eleştirdi: “CHP’nin başındaki zat geçenlerde yine kadınları bize karşı kışkırtmaya çalışarak, onları iş hayatının dışında tutmaya çalıştığımızı iddia etmiş. Hele bir de bu zatın muhafazakâr genç kadınlara seslenmesi yok mu? İnsanda azıcık utanma duygusu olsa bu lafı ağzına alamaz. Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü özgürlüğünü elinden almak için AYM önünde nöbet tutan birine düşen ahkam kesmek değil başını eğip yerine oturmaktır. Şayet yürekleri yeter de sokağa çıkacak yüzleri olursa milletimiz bunlara hak ettikleri dersi verecektir.

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Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu’ndan bile medet umacak hale geldiler. 6’lı masa diye milletin önüne koydukları yapı, sirk çadırına dönüştü. Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden söz ediyoruz. Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar var. Her gün bir HDP’li çıkıp bunlara posta koyuyor, tehdit ediyor, hiçbirinin gıkı bile çıkmıyor. Kılıçdaroğlu tepesi atınca ortaklarına ‘ya bana katılın ya önümden çekilin’ diye meydan okuyor, kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Ortaklardan bir diğeri işi meşrep fitnesine götürüyor, yine herkes sus pus. Bunlar mı Türkiye’yi yönetecek?”

FED’İN ATTIĞI ADIMI GÖRDÜNÜZ

ERDOĞAN ekonomiye ilişkin de “Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı meselesi olabilir. Bugün insanlarımızın hayat pahalılığı yükü altında zorlandığını biz de biliyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da 2008’de olduğu gibi istikrarı tahkim edecek olan da herkesin iş ve aş sahibi olmasını güvence altına alacak olan da biziz. Koronavirüs salgını dünyada özellikle ekonomideki dengeleri altüst etti. Gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. Fed’in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Amerika’da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Salgın krizini en başarılı yöneten ülkelerin başında geliyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşlarımızı sahipsiz, çaresiz bırakmadık.”

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KONTAK KAPATMADIK

“Bu kritik süreçte muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadığımız gibi, şartları zorlama pahasına üretimi sürdürdük. Geçtiğimiz yıl tarihimizin en büyük ihracat rakamını aştık. Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, ardından bunu da ikiye katlamaktır. Dünyadaki pek çok ülke istihdam konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken, biz salgın öncesi dönemi de geçerek 30.4 milyon rakamına ulaştık. Turizmde de bu yılın verileri son derece umut verici. 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7.3 oranında büyüme kaydettik.”

FIRSATÇILARLA MÜCADELE

“Rusya-Ukrayna savaşı ile tarihi zirveleri zorlayan, petrol, doğalgaz ve emtia fiyatlarının yol açtığı sıkıntılarda vatandaşımızın yanındayız. Şimdiye kadar vergi indirimlerinden hibelere, sosyal destek paketlerinden elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki sübvansiyonlara kadar birçok adım attık. Doğalgazın fiyatında yüzde 82’ye varan sübvansiyon sağladık. Enflasyonla mücadele kapsamında geçen sene 154 milyar vergi gelirinden vazgeçmiştik, 2022 yılında bu rakam 239 milyar liraya çıkacak.

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Vatandaşlarımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi de sürdüreceğiz. Türkiye’yi son 20 yıldaki netameli süreçlerden nasıl başarıyla çıkardıysak, şu anki küresel kriz ortamından da alnımızın akıyla çıkaracağız.”