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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile görüşecek mi?

#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile görüşecek mi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun siyasi parti liderleriyle temasları devam ediyor. Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceği öğrenildi. Detayları CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş anlattı...

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun siyasi parti liderleri ile temasları sürüyor. Görüşme trafiğinin sıklaştığı bu günlerde, Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceği öğrenildi.

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Başkent'te siyasetin gündemi oldukça yoğun. Açıklamalar, tartışmalar, polemikler yaşanıyor ve tabii bir de görüşme trafiği söz konusu. Millet İttifakı ve ittifak dışındaki bazı siyasi aktörlerin görüşmeleri hız kazandı son dönemde. Tabii burada en dikkat çeken aktörlerden biri de seçime Millet İttifakı'yla birlikte giren Saadet Partisi bir süredir partilere gidiyor, liderlerle görüşme gerçekleştiriyor.

GELECEK, DEVA, İYİ PARTİ VE CHP'Yİ ZİYARET ETTİ

Ancak Saadet Partisi kaynaklarından edindiğimiz son bilgilere göre, genel başkan Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Bu oldukça önemli bir ayrıntı ancak tek görüşme bu değil. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, son süreçte pek çok partiye gitti, parti liderleriyle görüştü. 16 Eylül'de Gelecek Partisi'ni ziyaret ederek başladı görüşme trafiğine. Ardından DEVA Partisi, CHP, İYİ Parti'ye gitti. Bu görüşmelerin ardından da basın açıklamaları yapıldı. 

Bu görüşmelerde en dikkat çeken konu, masaya getirilen en önemli gündem başlığı 6 partinin üzerinde çalıştığı parlamenter sisteme dayalı anayasaydı. Açıklamalar da mesajlar da bu yöndeydi.

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ERDOĞAN-KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ

Ancak şimdi bir de Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediği bilgisi ulaştı. Ancak henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan bu randevuya ilişkin bir cevap gelmedi. Görüşmenin ne yeri ne de tarihi belli değil. 

Millet İttifakı ve ittifak dışı faktörlerin görüşmeleri sürerken gözler artık Karamollaoğlu ve Erdoğan görüşmesinde. Bu görüşme ne zaman, nerede yapılacak, hangi konular gündeme gelecek, bu görüşmenin ardından bir açıklama yapılacak mı, ne tür mesajlar verilecek? İşte tüm bu sorular cevap bekliyor.

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#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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